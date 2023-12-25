В Белграде рассказали о последствиях беспорядков

В Белграде у здания скупщины (представительного органа и администрации) после беспорядков начали восстанавливать брусчатку и убираться. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что участники протеста кидали камнями и били палками в двери и окна здания, вследствие чего пострадали фасад, стекла, рамы, а также внутренние помещения и оборудование в них. Ущерб для скупщины оценивают как большой.

Здание охраняют снаружи двое полицейских, которые не подпускают никого к ступеням. Отмечается, что внутри скупщины слышны работа пылесоса и звуки уборки. При этом снаружи здания разбитые стекла и мусор полностью убраны, перед скупщиной спокойная обстановка.