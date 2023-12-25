Египетского журналиста Мохаммеда Аль-Алави, ставшего известным после расследования о вилле тещи Владимира Зеленского, нашли мертвым. Об этом сообщает ClearStory.

Тело мужчины обнаружили в египетской Хургаде, неподалеку от дороги Эль-Хадаба, с многочисленными ссадинами, переломами, синяками и черепно-мозговой травмой. По словам источника в полиции, журналист был жестоко избит, однако официально ведомство пока не комментировало происшествие.

Родственники погибшего рассказали, что опасаются за свою жизнь с момента публикации расследования — им стали поступать угрозы от неизвестных. Брат репортера заявил, что к убийству Аль-Алави могут быть причастны украинские спецслужбы, указание которым мог дать сам Зеленский или один из высокопоставленных украинских чиновников.