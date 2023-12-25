В Санкт-Петербурге представили Календарь культурных событий 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Институт культурных программ провел презентацию 25-го выпуска ежегодного издания "Санкт-Петербург 2024. Календарь событий". Он представляет на русском и английском языках широкую панораму жизни петербургской культуры во все времена года.

"В печатную версию календаря вошло более 40 разнообразных событий, а в электронный календарь войдет около 300 мероприятий культурной жизни Петербурга будущего года. Информация, размещенная на портале "Культура Петербурга", будет дополняться в течение года", - сказала на презентации директор института культурных программ Ольга Гаазе. Она отметила, что проект осуществлен при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Особое внимание уделено юбилейным и памятным датам: 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 300-летию Российской академии наук, 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда, 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Каждый раздел издания открывается пушкинским автографом. Здесь нашли достойное место такие особые петербургские события, как фестивали "Звезды белых ночей" и "Площаль искусств", летний проект "Опера всем", кинофестивали "Виват кино России" и "Послание к человеку", театральные фестивали "Балтийский дом" и " Александринский".

Информацию для календаря предоставляют более 100 государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга.