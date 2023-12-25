Сторонники оппозиции анонсировали новые протесты в центре Белграда

Студенческая организация "Борьба", протестующая против результатов голосования на прошедших в Сербии 17 декабря парламентских выборах, анонсировала акцию протеста в центральной части Белграда в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Об этом сообщил телеканал РТС.

"Борьба" поддерживает оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" и требует от министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений. Студенческая организация намерена заблокировать движение в двух местах в центре Белграда. Точные локации не раскрываются "по причинам безопасности".