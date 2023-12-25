Появились кадры беспорядков в Сербии после выборов

В сети появились кадры беспорядков в Сербии после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

На фоне этих событий президент Сербии Александар Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности в связи с беспорядками перед администрацией Белграда.