Началась встреча президента Сербии с послом России

В Белграде началась встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко из-за прошедших беспорядков. Lenta.ru
Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Вучич встретится с Боцан-Харченко в 11:00 мск. ТАСС
Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли на акцию протеста вечером 24 декабря и окружили здание городского собрания (администрации) Белграда. Протестующие снесли в нем дверь, разбили окно и стали бросать в него камни и пивные банки, а также попытались прорваться внутрь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ. Газета.Ru