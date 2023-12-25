Маск назвал залог успешного ведения войны
Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая может дешевле и в течение более длительного времени производить боеприпасы в достаточных объемах. Об этом сообщает РИА Новости.
Изначально Сакс прокомментировал сообщения о том, что программа производства истребителей F-35 провалилась из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, медленного производства и дороговизны деталей. Он отметил, что в затяжном конфликте такие ошибки могут быть критичными.
«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — прокомментировал Маск его пост.
Отметим, что Маск регулярно выступает с заявлениями, которые противоречат риторике официальных лиц Соединенных Штатов. Ранее член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявлял, что американский президент Джо Байден будет следить за предпринимателем различными способами. В этом примут участие Минюст США, Федеральное управление гражданской авиации, Окружной суд Нью-Йорка, а также Федеральная комиссия по связи.