Маск назвал залог успешного ведения войны

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая может дешевле и в течение более длительного времени производить боеприпасы в достаточных объемах. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально Сакс прокомментировал сообщения о том, что программа производства истребителей F-35 провалилась из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, медленного производства и дороговизны деталей. Он отметил, что в затяжном конфликте такие ошибки могут быть критичными.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — прокомментировал Маск его пост.