В Азербайджане ответили Армении на очередные предложения по мирному договору

Баку передал Еревану ответ на очередной пакет предложений по мирному договору. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью телеканалу AzTV.

Он уточнил, что азербайджанская сторона ответила Армении на пакет предложений, отправленный ею в конце ноября. Глава МИД также отметил, что важной частью работы над мирным соглашением являются прямые встречи представителей двух республик. Байрамов выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться в 2024 году.