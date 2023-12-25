Медведчук назвал Украину одной из самых страшных стран в мире из-за русофобии

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, русофобия превратила его страну в одну из самых опасных в мире, причем произошло это задолго до российской специальной военной операции. Газета.Ru

Политик называет массовым безумием охватившую Украину русофобию, когда сносятся памятники поэтам и писателям, уничтожаются и оскверняются могилы советских солдат, сжигаются книги, в СМИ идут призывы убивать людей по национальному, религиозному или политическому признаку. "Такой русофобский каннибализм, введенный в государственную политику современной Украины, не найдешь даже среди самых отсталых агрессивных племен Африки. <...> События на современной Украине иначе как массовым безумием не назовешь", - отметил он. ТАСС