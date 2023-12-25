Лукашенко вылетел в Петербург на заседание ВЕЭС

Борт президента Беларуси 25 декабря взял курс на Санкт-Петербург, где Александр Лукашенко примет участие в заседании Евразийского экономического совета.

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В повестку саммита, сообщает БЕЛТА, включено два десятка вопросов, которые касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.

Кроме того, в понедельник и вторник в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча глав государств СНГ.

Обозреватели напоминают, что еще в мае уходящего года белорусский руководитель на заседании Высшего Евразийского экономического совета поддержал инициативу российского председательства по определению подходов к формированию новой стратегии развития евразийской интеграции до 2030, а также до 2045 года.

А, касаясь санкционных мер со стороны западных стран, на саммите в российской столице Лукашенко заявил, что ответом на это агрессивное давление должна стать активизация взаимодействия с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заключение новых торговых соглашений и конструктивное взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто к этому готов.