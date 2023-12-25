Министру обороны Украины предрекли роль врага страны в истории

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Слова Смирнова приводит РИА Новости.

Смирнов подчеркнул, что на фоне заявлений по Крыму, провального контрнаступления ВСУ и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится «козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа».

Общественник предрек, что спасет Умерова от позора только добровольная отставка.