Папа Римский Франциск в своем рождественском обращении призвал закончить войны

ВАТИКАН, 25 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в рождественском обращении к верующим "Граду и миру" осудил войны, которые питаются производством оружия.

"Сказать "да" Князю мира - значит сказать "нет" войне, каждой войне, самой логике войны. Война - всегда путешествие без пункта назначения, поражение без победителей, безумие без оправданий. Но чтобы сказать "нет" войне - нужно сказать "нет" оружию. Потому что, если человек, чье сердце неудовлетворено и изранено, обнаружит в своих руках орудие смерти, рано или поздно он им воспользуется. И как можно говорить о мире, если производство, продажа и торговля оружием растут? Сегодня, как и во времена Ирода, замыслы зла, противостоящие божественному свету, движутся в тени лицемерия и лжи: сколько убийств совершается в оглушительном молчании, без ведома многих!" - сказал понтифик, вышедший по традиции на балкон собора Святого Петра.

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"Люди, которые хотят не оружия, а хлеба, которые изо всех сил пытаются идти вперед и жаждут мира, не знают, сколько государственных денег выделяется на вооружение. Но они должны знать! Давайте об этом поговорим, давайте об этом напишем, чтобы мы знали интересы и прибыли, которые движут нити войн", - продолжил Франциск.

Он вспомнил о трагедии на Святой земле, куда "сегодня, в Вифлеем, обращены взгляды и сердца христиан". Франциск вспомнил о жертвах "ужасного нападения 7 октября" и призвал освободить заложников. "Умоляю прекратить военные операции, которые ведут к невинным жертвам", - продолжил Папа Римский. Глава Римско-католической церкви воззвал к миру в Израиле и Палестине, а также в Сирии и Йемене, урегулированию в Ливане. "Глядя на младенца Иисуса, молю о мире на Украине, выражаем нашу духовную близость ее мученическому народу. <...> Пусть приблизится день полного примирения между Арменией и Азербайджаном. Пусть этому способствуют гуманитарные инициативы, возвращение тех, кто покинул свои дома, и уважение религиозных традиций и мест культа любых общин", - сказал Франциск.