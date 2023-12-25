Вучич: в Сербии была попытка свержения законно избранной власти

Президент страны Александр Вучич назвал беспорядки в Белграде — попыткой свержения законно избранной власти Сербии, спровоцированной из-за рубежа. Участники протестов требуют отмены результатов состоявшихся неделю назад парламентских и местных выборов, напоминает «Интерфакс».

«Это была попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия», — заявил Вучич проправительственному телеканалу Pink TV.

Президент также заявил, что заявления о нарушениях при голосовании были откровенной «ложью», которую распространяет и пропагандирует политическая оппозиция.

Обращаясь к нации во время акции протеста у здания мэрии Белграда, он назвал демонстрантов «головорезами», которым не удастся дестабилизировать государство. «Это — не революция», — подчеркнул президент Сербии.