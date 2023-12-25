В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами

Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в разжигании конфликта в секторе Газа. Такое заявление сделала депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, пишет РИА Новости.

Она указала, что подобные «защитники демократии» Европе не нужны.

«Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: «нет, спасибо, фрау Геноцид», — высказалась Дейли.

Таким образом она отреагировала на деятельность Урсулы фон дер Ляйен, которая, как утверждает сама депутат, привела к военным действиям на территории Израиля и сектора Газа, а также к «геноциду».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в губительной для Франции торговой политике. Свое мнение он высказал в социальной сети Х.

«18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. <...> ЕС хочет нашей смерти!» — указал он.