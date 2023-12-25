В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами

Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в разжигании конфликта в секторе Газа. Такое заявление сделала депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, пишет РИА Новости.

В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами
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Она указала, что подобные «защитники демократии» Европе не нужны.

«Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: «нет, спасибо, фрау Геноцид», — высказалась Дейли.

Таким образом она отреагировала на деятельность Урсулы фон дер Ляйен, которая, как утверждает сама депутат, привела к военным действиям на территории Израиля и сектора Газа, а также к «геноциду».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в губительной для Франции торговой политике. Свое мнение он высказал в социальной сети Х.

«18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. <...> ЕС хочет нашей смерти!» — указал он.

Политик обратил внимание на то, что сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой в связи с «взрывным экспортом» цветов из Кении, которые будут стоить на французском рынке гораздо дешевле, чем местные растения. Филиппо уверен, что подобные меры поставят сельское хозяйство Франции «на колени».

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