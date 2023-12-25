Митинги оппозиции в Белграде решили называть майданизацией
Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич заявил, что митинги оппозиции и беспорядки в центре города можно охарактеризовать термином «майданизация». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, если позволить бороться за политические цели с помощью насилия, то скоро у сербов не будет собственного государства.
Вечером 24 декабря полиция разогнала митинг прозападной оппозиции в центре Белграда, незадолго до этого протестующие пытались захватить здание городской администрации. Полиция задержала 35 человек.
Президент Александр Вучич назвал действия оппозиции атакой на суверинитет страны. Утром 25 декабря он встретится с послом России Александром Боцан-Харченко.
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