Глава ВОЗ Гебрейесус призвал к прекращению огня в Газе

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус назвал душераздирающими рассказы беженцев из сектора Газа. Своими впечатлениями он поделился на своей странице в социальной сети X. "Один ребенок потерял всю свою семью во время удара по лагерю. Медсестра этой больницы понесла такую же утрату", - рассказал глава ВОЗ. Эту историю он рассказал после визита в больницу "Аль-Акса", куда поступили 100 раненых после ракетного удара по лагерю беженцев.

"Ввиду постоянного роста масштабов потребностей, вызванных кровавой бойней, ВОЗ продолжает поддерживать систему здравоохранения в Газе, несмотря на отсутствие безопасности и значительные логистические препятствия", — рассказал Гебрейесус.

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Отмечается, что сейчас больница принимает гораздо больше пациентов, чем возможно в текущих условиях, при этом "большая часть системы здравоохранения Газы разрушена" и большинство больниц там уже закрыты. В этой связи глава ВОЗ заявил о необходимости немедленного прекращения огня. До этого США запросили у Израиля объяснений удара по лагерю беженцев в Газе. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа.

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.