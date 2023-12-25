Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней

В США всего за пять дней на прошлой неделе въехали почти 50 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS, который привел данные федеральных властей.

В репортаже подчеркивается, что новые рекорды по нашествию мигрантов ощущаются на всем протяжении южной границы и в крупных городах США, куда толпой сбегаются нелегалы в поисках убежища, льгот и пособий.

«Всего за пять дней прошлой недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконное въехали в США», — передает телеканал CBS.

Трижды за этот период цифры дневной миграции превышали 10 тысяч человек. Также стоит отметить, что средний показатель за ноябрь 2023 года составлял 6,4 тысячи человек, как указано в источнике.

Еще 1,5 тысячи мигрантов оформляются по предварительной записи на официальных пограничных переходах через мобильное приложение.