Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней

В США всего за пять дней на прошлой неделе въехали почти 50 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS, который привел данные федеральных властей.

Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней
© РИА Новости

В репортаже подчеркивается, что новые рекорды по нашествию мигрантов ощущаются на всем протяжении южной границы и в крупных городах США, куда толпой сбегаются нелегалы в поисках убежища, льгот и пособий.

«Всего за пять дней прошлой недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконное въехали в США», — передает телеканал CBS.

Трижды за этот период цифры дневной миграции превышали 10 тысяч человек. Также стоит отметить, что средний показатель за ноябрь 2023 года составлял 6,4 тысячи человек, как указано в источнике.

Еще 1,5 тысячи мигрантов оформляются по предварительной записи на официальных пограничных переходах через мобильное приложение.

Администрация США намеревается ужесточить миграционную политику и укрепить охрану границы с Мексикой. Помощники президента Джо Байдена ведут переговоры с республиканцами в конгрессе. Последние категорически отказываются утверждать дополнительную военную помощь в пользу Украины без решения миграционного вопроса.

На Украине заявили о риске гражданской войны из-за мобилизации

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости