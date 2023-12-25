Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен "фрау Геноцид" за разжигание войны в Газе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа. С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.
"С такими "защитниками демократии" (как фон дер Ляйен - прим. ред.) я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "нет, спасибо, фрау Геноцид", - цитирует РИА Новости Дейли.
Так она прокомментировала деятельность главы ЕК, которая, по словам ирландского депутата, привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.
Ранее чешский аналитик Ян, комментируя заявления фон дел Ляйен, выразил мнение, что она может страдать деменцией. Что же касается поступков главы ЕК, добавил Кампбелл, то они наводят на мысли о наличии у политика бреда и галлюцинаций.