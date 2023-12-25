Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен "фрау Геноцид" за разжигание войны в Газе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа. С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

"С такими "защитниками демократии" (как фон дер Ляйен - прим. ред.) я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "нет, спасибо, фрау Геноцид", - цитирует РИА Новости Дейли.

Так она прокомментировала деятельность главы ЕК, которая, по словам ирландского депутата, привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.