В США за пять дней попали 50 тысяч нелегальных мигрантов

За пять дней прошедшей недели на территорию США попали 50 тысячи нелегальных мигрантов. Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные властей.

Например, через приграничный город Дель-Рио (штат Техас) в США за сутки попали рекордные 6,4 тысячи мигрантов.

Еще 1,5 тысячи мигрантов ожидают оформления на пограничных пунктах по предварительной записи через мобильное приложение.

CBS отмечает, что непрекращающийся поток беженцев оказывает колоссальную нагрузку как на приграничные штаты, так и штаты внутри страны, которые принимают мигрантов.