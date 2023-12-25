Коррупция, пожалуй, является наиболее тревожным аспектом членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Такое препятствие на пути Киева назвало японское издание Nihon Keizai.

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Отмечается, что даже Министерство обороны, которое находится на переднем крае противостояния с российской армии, постоянно подвергается обвинениям в коррупции вокруг продовольствия и оборудования. «Никто не смирится с тем, что его средства, выделенные на поддержку, исчезают в темноте», — говорится в статье.

Автор материала также допустил, что ажиотаж вокруг переговоров о присоединении может вскоре смениться разочарованием от финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, в таком случае произойдет именно то, чего хочет Россия.