Полиция разогнала протестующих в Белграде

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Полицейские в шлемах и со щитами массово прибыли на площадь у администрации Белграда и разогнали протестующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Правоохранители заняли позиции по периметру площади, осматривают здание, выстроились вокруг него живым щитом. Приехало две машины скорой помощи. На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич.