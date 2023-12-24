Полиция разогнала протестующих в Белграде

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Полицейские в шлемах и со щитами массово прибыли на площадь у администрации Белграда и разогнали протестующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Правоохранители заняли позиции по периметру площади, осматривают здание, выстроились вокруг него живым щитом. Приехало две машины скорой помощи. На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич.
Представители оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытались взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения.