Армия Израиля нашла в Газе тела пяти похищенных 7 октября заложников

"В Джебалии была обнаружена сеть стратегических туннелей, служившая северной штаб-квартирой ХАМАС в секторе Газа и использовавшаяся ХАМАС для хранения оружия, передвижения и ведения боевых действий. В ходе операции солдаты нашли и извлекли тела пяти заложников", - говорится в сообщении.