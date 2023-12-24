Протестующие перекрыли центр Белграда из-за слов Вучича о захвате власти

В центре Белграда возле здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» собрались на очередную акцию протеста. Поводом стало заявление президента страны Александра Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти не будет». Об этом сообщают СМИ.

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«Протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Между зданием РИК и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой звучит музыка», — сообщает корреспондент ТАСС.

Протестующие принесли с собой флаги Сербии и Евросоюза (ЕС). Они выкрикивают антиправительственные лозунги, используют, свистки, дудки и громкоговорители.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в стране не будет. В Сербии власть сменяется на выборах и так будет всегда в будущем, а не только сейчас, цитирует Вучича RT.

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