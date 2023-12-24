NYP: в США во время посадки лайнера Байдена заметили НЛО

Неопознанный летающий объект (НЛО) заметили в небе над аэропортом Лос-Анджелеса, где в тот момент приземлялся самолет американского президента Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Post.

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По данным издания, шаровидный аппарат засекли два плейнспоттера. Они заметили странный предмет на видеозаписи, сделанной во время дозаправки истребителя пятого поколения F-35.

Речь идет о воздушном судне, которое сопровождало «борт номер один». При этом в тот момент в салоне самолета находился сам хозяин Белого дома, уточняется в материале.

«Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу. <...> Это оно? НЛО, о котором мы говорим?» — задался вопросом один из авторов ролика Джошуа Солорзано.

Однако его брат Питер Солорзано не согласился с данной версией. Мужчина предположил, что плейнспоттеры засекли обычный воздушный шар.

Как уточнили авторы статьи, инцидент произошел в начале декабря. Любители отслеживать полеты самолетов вели съемку в аэропорту Лос-Анджелеса, пытаясь запечатлеть полет лайнера главы государства и двух истребителей F-35.