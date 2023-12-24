Вучич: сербские спецслужбы заранее получили информацию о подготовке беспорядков

Сербские спецслужбы заранее получили информацию от иностранных партнёров о подготовке беспорядков.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что готовится, и предоставили информацию нашим службам», — приводит его слова Kurir.

Ранее сообщалось, что в Белграде протестующие пытаются взять штурмом здание Белградского городского совета.

Сторонники блока «Сербия против насилия» требуют аннулировать результаты прошедших выборов.

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Александр Вучич