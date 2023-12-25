Вучич на фоне протестов в Белграде встретится с послом России

Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов и беспорядков в Белграде встретится с послом России Александром Боцан-Харченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы президента.

Встреча пройдет в понедельник, 25 декабря, в 9:00 по местному времени (11:00 мск).

Вечером 24 декабря полиция разогнала митинг оппозиции в центре Белграда. Перед этим протестующие пытались взять штурмом здание городской администрации.