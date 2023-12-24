В Чехии начнут платить украинским беженцам за возвращение на родину

Правительство Чехии планирует начать выплачивать украинским беженцам пособия, если они решат вернуться в родную страну. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

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В материале указано, что соответствующую поправку в законодательство страны внес президент республики Петр Павел. Согласно документу, чешское руководство будет предоставлять временную защиту и разовую выплату гражданам Украины в случае их возвращения на родину.

При этом точный размер пособия пока не определен. Ожидается, что в ближайшее время кабинет министров страны проведет заседание по этому вопросу и примет соответствующее решение.

20 октября на официальном сайте правительства Норвегии было опубликовано заявление, в котором говорилось о решении кабинета министров королевства выплачивать украинским беженцам пособия за возвращение в родную страну по собственному желанию. Как уточнялось в обращении к жителям, в таком случае размер выплаты составит около €1,5 тыс.