В Сербии сторонники оппозиции перекрыли центр Белграда

Протестующие вечером в воскресенье собрались на новую антиправительственную акцию. У резиденции президента Сербии появилась сцена, с которой звучит музыка. Собравшиеся держат в руках флаги Сербии и Евросоюза и выкрикивают антиправительственные лозунги.