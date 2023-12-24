В Сербии сторонники оппозиции перекрыли центр Белграда
Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» перекрыли центральную улицу Белграда Краля Милана, передает ТАСС.
Протестующие вечером в воскресенье собрались на новую антиправительственную акцию. У резиденции президента Сербии появилась сцена, с которой звучит музыка. Собравшиеся держат в руках флаги Сербии и Евросоюза и выкрикивают антиправительственные лозунги.
Сторонники оппозиции заявили о несогласии с победой правящей партии на выборах в городское собрание Белграда.
Президент Александр Вучич заявил, что не допустит насильственной смены власти в стране, сообщает «Радиоточка НСН».