Боррель объяснил, почему европейцы голосуют за правых

Европейских избирателей преследует страх, и они реагируют на гормональном уровне, голосуя за правых ради безопасности. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, комментируя предстоящие выборы в Европарламент, пишет The Guardian.

Боррель объяснил, почему европейцы голосуют за правых популистов
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Борель считает, что европейские парламентские выборы в июне могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентские в США. При этом, по его мнению, «страх избирателей перед неизвестным» может привести к тому, что они поддержат «правые популистские партии».

«Я боюсь страха, боюсь, что европейцы проголосуют, потому что боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестности и неопределенности порождает гормон, который требует принять меры безопасности. Это факт», — сказал Боррель.

Издание отмечает, что заявление Борреля прозвучало на фоне успехов правых партий по всему континенту. Большую роль при этом сыграли опасения европейцев по поводу миграции и снижения уровня жизни.

Глава МИД ЕС считает, что «мир медиа-угроз» вторгся в жизнь европейцев и «создает гормональную активность, управляемую страхом». Он отметил, что есть как реальные, так и только предполагаемые причины для беспокойства.

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Боррель призвал избирателей поддержать политические силы, которые «могут представить осознанный анализ ситуации». Иначе, по его словам, европейские выборы «будут такими же опасными, как и в США».

«Партии, которые могут играть на страхе людей и предлагать плохие ответы на хорошие вопросы, могут получить поддержку европейского населения», — предупредил Боррель.

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