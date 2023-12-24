Боррель объяснил, почему европейцы голосуют за правых популистов

Европейских избирателей преследует страх, и они реагируют на гормональном уровне, голосуя за правых ради безопасности. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, комментируя предстоящие выборы в Европарламент, пишет The Guardian.

Борель считает, что европейские парламентские выборы в июне могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентские в США. При этом, по его мнению, «страх избирателей перед неизвестным» может привести к тому, что они поддержат «правые популистские партии».

«Я боюсь страха, боюсь, что европейцы проголосуют, потому что боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестности и неопределенности порождает гормон, который требует принять меры безопасности. Это факт», — сказал Боррель.

Издание отмечает, что заявление Борреля прозвучало на фоне успехов правых партий по всему континенту. Большую роль при этом сыграли опасения европейцев по поводу миграции и снижения уровня жизни.

Глава МИД ЕС считает, что «мир медиа-угроз» вторгся в жизнь европейцев и «создает гормональную активность, управляемую страхом». Он отметил, что есть как реальные, так и только предполагаемые причины для беспокойства.

Боррель призвал избирателей поддержать политические силы, которые «могут представить осознанный анализ ситуации». Иначе, по его словам, европейские выборы «будут такими же опасными, как и в США».