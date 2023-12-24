МИД ФРГ поздравил жителей с Рождеством на восьми языках, включая русский

Министерство иностранных дел Германии поздравило граждан с Рождеством на нескольких языках, включая русский. Соответствующее послание появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Всего дипломаты использовали для поздравления восемь языков, в том числе немецкий и русский. Также среди них оказались китайский, английский, французский, турецкий, арабский и испанский языки. Однако сотрудники МИД ФРГ решили не публиковать обращение на украинском. При этом надписи на всех использованных языках имеют примерно одинаковое значение — "с наилучшими пожеланиями". "Нам бы хотелось, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Жители Германии традиционно празднуют Рождество в течение трех дней — с 24 по 26 декабря. Первый день не входит в рождественские каникулы и считается рабочим, но именно в этот день у немцев принято дарить членам семьи и друзьям подарки.