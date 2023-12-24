В США сообщили о существенном росте насилия после 7 октября

"Мы наблюдаем существенный рост угроз применения насилия и непосредственно случаев насилия в США, особенно в отношении еврейской общины, а также мусульманского и арабоамериканского сообщества. С 7 октября ФБР получило более 1,8 тыс. сообщений об угрозах и иных сведений, которые имеют отношение к нынешнему конфликту Израиля и Газы", - сказала она в эфире телекомпании ABC.