Тысячи новых ботинок выбросило на пляжи Дании

Тысячи ботинок и других товаров оказались выброшены на датские пляжи, когда судно компании Maersk попало в шторм и потеряло 46 контейнеров. Об инциденте сообщает телеканал DR.

Контейнеровоз Mayview 22 декабря шёл из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск и был застигнут штормом «Пиа». 46 контейнеров с товарами был повреждены или упали в море. Спустя сутки к берегам Дании начало прибивать массу вещей.

«Это безумие. Здесь всюду десятки тысяч ботинок, — сказал спасатель Томас Дуурлоо, работающий в 14-километровой зоне местного пляжа.

По его словам, в море и на берегу не только обувь, но и медицинское оборудование, а также небольшие пластиковые колеса для тачек. Незапакованные вещи практически уничтожаются соленой водой. Кроме того, их пытаются присвоить местные жители.

«Вещи принадлежат Mærsk и, следовательно, это воровство, люди просто воруют, — говорит Дуурлоо.

Спасатель ждет, когда судоходная компания направит специальную команду для сбора утерянных вещей.