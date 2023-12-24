Группу туристов в Германии приняли за мигрантов и вызвали полицию

Жители одного из регионов Германии спутали участников туристической группы с нелегальными мигрантами и вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы те произвели задержания. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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В материале указано, что инцидент произошел в горах на востоке страны. Речь идет о так называемой Саксонской Швейцарии, куда группа туристов сирийского происхождения прибыла в ноябре 2023 года.

Согласно данным издания, в четырехдневном походе приняли участие около 55 человек. При этом большинство путешественников общались между собой на родном языке — арабском.

Как отметили авторы публикации, именно это могло насторожить жителей местных населенных пунктов. Граждане обратили внимание на туристов сирийского происхождения, так как мигранты и беженцы нередко пересекают границу ФРГ и Чехии именно в указанном районе.

В результате, по информации газеты, жители обратились в полицию и попросили задержать «нелегальных мигрантов». Инцидент произошел в первый день похода, и со стражами порядка путешественники столкнулись при возвращении в хостел.

Однако во время беседы выяснилось, что все туристы находятся на немецкой территории легально. Когда все формальности были улажены, сотрудники правоохранительных органов пожелали членам группы приятного отдыха и уехали.

«Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», — отметил один из организаторов похода Айхам Тахан.