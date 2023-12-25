Al Jazeera: не менее 60 человек стали жертвами удара по лагерю беженцев в Газе

Не менее 60 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава. Десятки человек получили ранения различной степени тяжести, многие из них находятся под завалами.