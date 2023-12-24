Санду анонсировала референдум по вступлению Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум по вступлению республики в Евросоюз может пройти осенью 2024 года, сообщает Jurnal.md. Она призвала сограждан поддержать курс Кишинева на евроинтеграцию и анонсировала свое повторное выдвижение на должность главы государства.

Наше будущее — в европейской семье, и необходимо четко сказать — всей стране — какой путь мы выбираем для Молдовы. Я прошу парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим, — сказала Санду.

Она добавила, что за время пребывания на посту президента обязалась выполнить «миссию европейской интеграции» и заручилась поддержкой стран ЕС в этом вопросе. Санду отметила, что республике еще предстоит сделать важные шаги на данном пути и действующей власти необходима поддержка граждан для успеха.