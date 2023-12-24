Аббас понадеялся, что Израиль закончит проливать «реки крови» в Рождество

Солнце свободы и нашего независимого государства со столицей в Иерусалиме неминуемо восходит. Река крови, огромные жертвы, лишения и героическая стойкость нашего народа на своей земле — это путь к свободе и достоинству <...> Рождество ознаменует прекращение израильской войны против палестинского народа в секторе Газа, а также на всех оккупированных палестинских территориях, — отметил Аббас.