Вучич заявил о попытках Запада ослабить Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил о попытках Запада ослабить страну. Как сообщает RT, он подверг критике работу некоторых международных наблюдателей на парламентских выборах.

«Сами они говорили, когда были на избирательных участках, что нарушений не было, но потом начали говорить о нарушениях, которые якобы видели в соцсетях», — указал Вучич.

По его словам, Запад пробуют ослабить Сербию, чтобы он мог выбирать правительство, желаемых политиков, чтобы по одному звонку Сербия ввела санкции против России.

При этом глава государства подчеркнул, что насильственной смены власти в стране и второго «майдана» не допустит.

Он указал, что прозападная оппозиция знала, что у них будут плохие результаты на выборах, и готовила заранее попытку ворваться в РИК.

Ранее лидеры прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» заявили, что не согласны с результатами выборов в Белграде, и потребовали аннулировать итоги голосования.

Такое заявление они сделали после того, как стало известно, что коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьёзным отрывом лидирует на парламентских выборах.