Санду озвучила планы по выдвижению на новый срок

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что в 2024 году намеревается пойти на второй срок. Об этом пишет ТАСС.

Санду озвучила планы по выдвижению на новый срок
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Глава государства отметила, что пообещала сделать все возможное для выполнения миссии европейской интеграции.

По ее словам, Кишинев получил поддержку этого курса со стороны Брюсселя и нуждается в поддержке населения страны для достижения успеха.

Санду подчеркнула, что правительству необходимо предпринять многие важные шаги. Она добавила, что готова работать дальше, если молдаване окажут ей доверие и проголосуют за нее на выборах.

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По данным агентства, Санду и ее партия постепенно теряют популярность в республике на фоне экономического кризиса. В частности, на муниципальных выборах представители ПДС смогли набрать только треть голосов от общего количества.

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