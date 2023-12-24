Санду озвучила планы по выдвижению на новый срок

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что в 2024 году намеревается пойти на второй срок. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметила, что пообещала сделать все возможное для выполнения миссии европейской интеграции.

По ее словам, Кишинев получил поддержку этого курса со стороны Брюсселя и нуждается в поддержке населения страны для достижения успеха.

Санду подчеркнула, что правительству необходимо предпринять многие важные шаги. Она добавила, что готова работать дальше, если молдаване окажут ей доверие и проголосуют за нее на выборах.