Глава МВД Великобритании извинился за шутку о наркотиках
Джеймс Клеверли сделал это после того, как правозащитники призвали премьера Риши Сунака провести расследование в отношении министра.
Ранее он заявил, что накачал жену наркотиками в день, когда правительство пообещало ужесточить наказания за изнасилование на свидании. Как пишет The Times, присутствовавшим на приёме на Даунинг-стрит женщинам Клеверли сказал, что секрет долгого брака заключается в том, чтобы постоянно держать супругу под «лёгким успокоительным, например рогипнолом» — тогда она «никогда не сможет осознать, что есть мужчины получше».
«Рогипнол», как уточняет издание, используется насильниками на свиданиях. Они на законных основаниях приобретают препарат седативного действия, заставляющий человека заснуть, а затем добавляют его в напитки будущих жертв.
Джеймс Клеверли стал министром внутренних дел 13 ноября 2023 года. До этого он занимал должность главы МИДа Великобритании и министра образования.