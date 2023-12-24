Глава МВД Великобритании извинился за шутку о наркотиках

Ранее он заявил, что накачал жену наркотиками в день, когда правительство пообещало ужесточить наказания за изнасилование на свидании. Как пишет The Times, присутствовавшим на приёме на Даунинг-стрит женщинам Клеверли сказал, что секрет долгого брака заключается в том, чтобы постоянно держать супругу под «лёгким успокоительным, например рогипнолом» — тогда она «никогда не сможет осознать, что есть мужчины получше».