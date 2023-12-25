Санду собралась переизбраться одновременно с референдумом о выборе пути Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду объявила о выдвижении на новый срок и проведении референдума о членстве страны в Европейском союзе (ЕС). Текст обращения опубликован пресс-службой президента.

Санду выступила с обращением в третью годовщину пребывания на посту главы государства и объявила о намерении переизбраться. «Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», — заявила она.

Также президент Молдавии обратилась к парламенту с просьбой инициировать проведение осенью 2024 года референдума о выборе пути развития страны и членстве в ЕС. Предполагается, что голосование пройдет одновременно с президентскими выборами.

Ранее Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) сообщил, что большинство жителей Молдавии оказались недовольны направлением развития страны. Согласно опросу, 58 процентов респондентов выразили недовольство курсом действующей власти.