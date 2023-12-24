Боррель испугался победы правых на выборах в Европарламент

«На повестке у нас расширение Евросоюза, потому что ЕС – это своего рода магнит, который притягивает государства и народы. Мы можем спорить, насколько это хорошо или нет для европейцев, но это факт: каждый хочет стать членом Евросоюза…» — заявил Боррель.