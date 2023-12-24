Байдена предложили исключить из бюллетеней в ряде штатов

Республиканская партия США намеревается инициировать законопроекты об отстранении действующего президента США Джо Байдена от выборов в трех штатах. Об этом пишет обозреватель Вендель Хусебо в статье для портала Breitbart.

По его данным, Байдена могут исключить из бюллетеней в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании.

Эксперт пояснил, что исключение политика из бюллетеней в этих штатах может серьезно затруднить его возможность выиграть как первичные выборы, проводимые партиями (в их состав входят, в частности, праймериз), так и президентские выборы в целом.

Автор статьи напомнил, что ранее Верховный суд Колорадо вынес решение, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет права быть избранным на пост президента Соединенных Штатов из-за предъявленных ему обвинений по делам, связанным с попытками отменить результаты выборов 2020 года, а также нападением на Капитолий в январе 2021 года.

После этого еще 16 штатов решили последовать примеру Колорадо и потребовали не допустить Трампа до выборов.

Обозреватель предположил, что республиканцы на фоне этого шага демократов приняли решение нанести ответный удар по Байдену.