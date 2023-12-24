Байдена предложили исключить из бюллетеней в ряде штатов
Республиканская партия США намеревается инициировать законопроекты об отстранении действующего президента США Джо Байдена от выборов в трех штатах. Об этом пишет обозреватель Вендель Хусебо в статье для портала Breitbart.
По его данным, Байдена могут исключить из бюллетеней в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании.
Эксперт пояснил, что исключение политика из бюллетеней в этих штатах может серьезно затруднить его возможность выиграть как первичные выборы, проводимые партиями (в их состав входят, в частности, праймериз), так и президентские выборы в целом.
Автор статьи напомнил, что ранее Верховный суд Колорадо вынес решение, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет права быть избранным на пост президента Соединенных Штатов из-за предъявленных ему обвинений по делам, связанным с попытками отменить результаты выборов 2020 года, а также нападением на Капитолий в январе 2021 года.
После этого еще 16 штатов решили последовать примеру Колорадо и потребовали не допустить Трампа до выборов.
Обозреватель предположил, что республиканцы на фоне этого шага демократов приняли решение нанести ответный удар по Байдену.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до рекордно низких значений. Опрос показал, что только 27% независимых избирателей поддерживают его работу.