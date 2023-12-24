Президент Аргентины заявил, что отдает всю зарплату сестре

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты, поскольку его деньгами управляет его сестра Карина Милей. Хавьер Милей сделал это признание на ТВ-шоу «Ночь c Миртой Легран» на 13-м канале Аргентины.

«А сколько зарабатывает президент?» — спросила ведущая.

«Я не знаю, я никогда не интересовался размером своих доходов. Моими деньгами распоряжается моя сестра. В доме кузнеца деревянный нож», — ответил президент аргентинской пословицей.

«О, ваша сестра занимается вашими деньгами?» — переспросила ведущая.

«Да, бесспорно», — повторил Милей.

Также выяснилось, что ему еще не выплатили первую президентскую зарплату.

Милей, будучи депутатом, жертвовал деньги в лотерею. Участником мог стать любой аргентинец, зарегистрировавшийся на специальном сайте. Последний розыгрыш состоялся в середине декабря, на кону было 2 650 долларов.

Однако, став президентом, Милей прекратил розыгрыши. По его словам, раньше он мог читать лекции, а теперь нет. «Поэтому теперь я не жертвую зарплату», — отметил новоизбранный президент.