Азаров: завершение конфликта на Украине ударит по перспективам Байдена

Президент США Джо Байден не даст украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на Украине, поскольку опасается за свое политическое будущее. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению Азарова, при президентстве Байдена Киеву не позволят не только закончить боевые действия, но и пойти на перемирие. "Он [Байден] не даст Зеленскому закончить конфликт, потому что капитуляция "Зе-режима" ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ", — полагает Азаров. До этого Зеленский посетил Вашингтон, чтобы убедить американских политиков выделить дополнительную финансовую помощь Украине. При этом Зеленскому советовали "не делиться чем-либо с Байденом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе Washington Post". Таким образом украинские чиновники выразили недоверие к способности США хранить важные секреты.

Азаров: завершение конфликта на Украине ударит по перспективам Байдена
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