Президент США Джо Байден не даст украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на Украине, поскольку опасается за свое политическое будущее. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению Азарова, при президентстве Байдена Киеву не позволят не только закончить боевые действия, но и пойти на перемирие. "Он [Байден] не даст Зеленскому закончить конфликт, потому что капитуляция "Зе-режима" ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ", — полагает Азаров. До этого Зеленский посетил Вашингтон, чтобы убедить американских политиков выделить дополнительную финансовую помощь Украине. При этом Зеленскому советовали "не делиться чем-либо с Байденом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе Washington Post". Таким образом украинские чиновники выразили недоверие к способности США хранить важные секреты.