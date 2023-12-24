В ЦАР заявили о надежде расширить сотрудничество со странами БРИКС

Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявил, что Центральноафриканская Республика надеется расширить сотрудничество со странами БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Байпо-Темон, с последнего саммита в БРИКС прибавились страны и ЦАР хочет расширить своё сотрудничество в первую очередь с членами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в стране.

В июле российский посол в ЦАР Александр Бикантов сообщили, что в стране настроены на сотрудничество с БРИКС.