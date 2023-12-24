Байден высказался об уголовном преследовании президентов США

Президенты США могут стать объектами судебного преследования, считает американский лидер Джо Байден. Как сообщает Bloomberg, данное заявление прозвучало на фоне требований Дональда Трампа об иммунитете по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Байден заявил, что нет ни единой причины, чтобы было верно обратное. Слова президента США стали ответом на действия экс-лидера страны. Трамп требовал, чтобы Верховный суд немедленно рассмотрел вопрос касательно его поражения на выборах 2020 года, но ему отказали. Более того, бывшему президенту предъявили обвинение в попытке отменить выборы, после чего защита Трампа ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

В качестве основания для остановки судебного производства адвокаты назвали «президентский иммунитет». По мнению стороны защиты, Трамп действовал в целях «обеспечения честности выборов» в рамках своих официальных полномочий на посту лидера страны. Однако суд отверг эти доводы.