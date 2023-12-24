Президент Аргентины Милей заявил, что всеми его деньгами управляет сестра

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает, сколько зарабатывает, поскольку отдает всю свою зарплату сестре Карине. Об этом политик рассказал в эфире аргентинского телеканала Canal 13. "Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра", — цитирует ТАСС ответ Милея на вопрос о размере президентской зарплаты. До того, как стать президентом, Милей был депутатом и разыгрывал свою зарплату между всеми желающими на специальном портале. Теперь он таким не занимается из-за того, что больше не может параллельно зарабатывать чтением лекций. Карину Милей называют правой рукой нового аргентинского президента. Она сопровождала брата в день инаугурации 10 декабря. В ту же дату Хавьер Милей назначил сестру генеральным секретарем президентской канцелярии, изменив норму, которая запрещает назначать родственников на государственные должности.

Президент Аргентины Милей заявил, что всеми его деньгами управляет сестра
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