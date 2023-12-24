Милей заявил о работе по внесению ХАМАС в список террористов

Президент Аргентины заявил о работе по внесению ХАМАС в список террористов
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о работе новых властей страны по внесению палестинского движения ХАМАС в список террористов.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X, отвечая на пост другого пользователя, написавшего, что «у аргентинских евреев есть рождественское желание, чтобы ХАМАС был включён в список террористических организаций».
«Мы работаем над этим», — цитирует ТАСС ответ Милея на данное сообщение.
Ранее в аргентинских городах прошли акции протеста против реформ Милея.