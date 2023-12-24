США расширили территорию в Арктике, на которую претендует РФ

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Об этом заявили в Госдепартаменте. На эту же территорию претендует Россия и Канада.

«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — передает Bloomberg сообщение Госдепартамента США.

По данным издания, американцы стремятся расширить претензии на шельф, чтобы получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Эту отрасль Белый дом считает важной для нацбезопасности. Кроме того, на территории континентального шельфа находятся месторождения нефти и газа.