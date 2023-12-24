США расширили территорию в Арктике, на которую претендует РФ

США расширили континентальный шельф в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — сказано в документе.

Отмечается, что Вашингтон за счет расширения шельфа получит доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей, а также к нефтяным и газовым месторождениям.

19 декабря Департамент опубликовал новые географические координаты, определяющие внешние границы континентального шельфа США за пределами 200 морских миль от побережья. Они известны как расширенный континентальный шельф (extended continental shelf, ECS).

В документе Госдепа говорится, что США «действовали в соответствии с международным правом»:

«Соединенные Штаты определили свои пределы ECS в соответствии с международным правом, как это отражено в соответствующих положениях Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и документах Комиссии по границам континентального шельфа».

Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под океаном (морем). Для определения внешних границ шельфа необходимы данные о глубине, форме и геофизических характеристиках морского дна и недр.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Геологическая служба США (USGS) начали сбор данных об арктическом шельфе в 2003 году. Это стало «крупнейшей работой по картографированию морского побережья, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами».

Площадь ECS США составляет около одного миллиона квадратных километров и находится в семи морских районах: Арктике, Атлантическом океане (восточное побережье), Беринговом море, Тихом океане (западное побережье), близ Марианских островов и в двух районах Мексиканского залива.